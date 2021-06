Scoperte tre piantagioni di canapa a Bovalino: arrestati due ragazzi del posto

Tre piantagioni di canapa sono state scoperte ieri nell’area boschiva di Bovalino dai Carabinieri della locale Stazione che sono riusciti ad arrestare anche due giovani del posto, un 26enne e un 31enne, con l’accusa produzione illecita di sostanze stupefacenti.

Una mirata strategia operativa quella messa in atto dai militari dell’arma che, in questa occasione, grazie anche al supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, sono riusciti a stanare le tre coltivazioni in zone impervie di località “Pozzo” e “Maso Lombardo” a Bovalino.

In particolare, le coltivazioni - costituite da circa 1500 piante di canapa indiana e di variante nana – sorgevano in terreni demaniali, privi di recinzione e accessibili a chiunque, occultate tra la fitta vegetazione. L’irrigazione era stata curata dai responsabili con un articolato sistema a “goccia”.

I due giovani arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.