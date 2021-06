Crotone. Il centro storico prende colore: finito il terzo murales dei ragazzi della Coop One

E’ stato terminato lo scorso giovedì il murales realizzato dai ragazzi del Laboratori di matematica e geometria applicata sui murales di Crotone.

Dopo il primo murales realizzato presso l’ostello Casa di Chiara dedicato all’integrazione ed il secondo realizzato in via Cavour, di fronte la chiesa di Santa Chiara, ecco il terzo murales, realizzato nella zona conosciuta come “Ferriata”.

Il laboratorio, gestito dalla Cooperativa sociale One, rientra nel progetto sostenuto da Impresa sociale Con i bambini nell’ambito del contrasto alla povertà educativa. Il laboratorio ha lo scopo di far apprendere la matematica e la geometria attraverso l’arte.

Nelle prossime settimane i ragazzi continueranno nel loro impegno di cittadini attivi realizzando altri murales nel centro storico di Crotone.

I ragazzi sono i protagonisti nell’ideazione dell’opera e nella scelta dei soggetti, coadiuvati e coordinati da Giulio Marani e Cecilia Adamo. ll filo conduttore che legherà tutti i murales è la pandemia che ha colpito tutti; i ragazzi vogliono comunicare, attraverso l’arte, tutta la loro voglia di rinascita, di un nuovo inizio.

Ringraziamo di cuore il sig. Dionisio Liperoti che ha messo a disposizione per noi il muro della sua abitazione e la cooperativa Noemi, soggetto responsabile del progetto Costruttori di futuro.