Cocaina e marijuana nascosta tra le medicine: arrestato 33enne

Nascondeva cocaina e marijuana tra le medicina il 33enne di San Vincenzo la Costa arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Rende.

L’uomo, sottoposto in passato a sorveglianza speciale, si è trovato alla porta della propria abitazione i militari cosentini e le unità cinofile del Nucleo di Vibo Valentia per un controllo.

Nonostante l’accortezza avuta dall’uomo e i forti odori chimici che avrebbero potuto ostacolare la ricerca, l’infallibile fiuto di “Collins”, il pastore tedesco in servizio presso il Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Vibo Valentia, ha portato i militari a scovare lo stupefacente detenuto dall’uomo in mezzo ad un miscuglio di medicinali.

La droga, di cui 106 gr di cocaina e 3 di marijuana, era in parte ancora da tagliare, ed in parte già suddiviso in dosi pronte da immettere sul mercato. In casa il 33enne nascondeva anche tutto l’occorrente per il confezionamento e diversi grammi di mannitolo utilizzata quale sostanza da taglio, nonché un macchinario per termosaldare le dosi.

Il tutto è stato posto sotto sequestro mentre il giovane è stato arretato e, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza, sottoposto ai domiciliari.

Lo stupefacente, venduto al dettaglio, avrebbe avuto un valore di oltre 16.000 euro.