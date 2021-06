Palmi. Sottratti al mercato dello spaccio 40kg di droga: avrebbero fruttato oltre 600 mila euro

Ben 40 chili di stupefacente, tra marijuana e hashish, sono stati sottratti al mercato illegale dello spaccio dai Carabinieri della Stazione di Palmi.

Il blitz, che ha visto in azione più di cinquanta i militari con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabri, è scattato nei giorni scorsi tra fondi agricoli e abitazioni abbandonate del comune reggino.

Il rinvenimento dello stupefacente è avvenuto esattamente in contrada Garanta. In particolare, i militari hanno rinvenuto in una baracca e in un terreno a Palmi vari contenitori sigillati con all’interno 35 chilogrammi di marijuana, divisi in pacchi del peso approssimativo di 1 chilo ciascuno, e 5 chilogrammi di hashish.

La droga sequestrata, una volta immessa sul mercato dello spaccio, avrebbe potuto fruttare tra i 600 e gli 800 mila euro.