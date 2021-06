Tragedia a Borgia: trattore si ribalta, morto un uomo

Stava guidando un trattore quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato e l’uomo alla guida è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Per la vittima non c’è stato nulla da fare, è infatti deceduta.

È successo in località Brisella a Borgia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso, i carabinieri per avviare le indagini, e i vigili del fuoco della sede centrale di Catanzaro e del distaccamento di Girifalco. Si attende inoltre l’arrivo del magistrato di turno per l'autorizzazione alla rimozione della salma.

I vigili hanno messo in sicurezza il sito e il trattore, ma anche per fornire assistenza con torre fari al personale Suem118.