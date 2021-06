Rinascita Scott, non si trovano gli atti d’Appello della difesa di Pittelli. Udienza rinviata

Giancarlo Pittelli

Non si trovano gli atti di appello presentati da Salvatore Staiano e Guido Contestabile, legali di Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza Italia, per ridiscutere la misura cautelare e per questo motivo il Riesame ha rinviato l’udienza a data destinarsi.

Nel corso dell’udienza si sarebbe dovuto discutere la decisione del Tribunale di Vibo di mantenere inalterata la misura cautelare ai domiciliari dell’ex parlamentare, che, come emerso dalla perizia psichiatrica, versa in precarie condizioni di salute a causa dei 16 mesi di detenzione tra carcere e domiciliari.

Pittelli è indagato nel procedimento dell’inchiesta Rinascita Scott per concorso esterno in associazione mafiosa, rivelazione e utilizzazione del segreto di ufficio e abuso di ufficio.