Tir rimane incastrato in una curva, traffico in tilt sulla Ss 109

Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Taverna è intervenuta questo pomeriggio per il recupero e messa in sicurezza di un autoarticolato che trasportava bottiglie.

Il mezzo era in viaggio lungo la Ss 109, diretto a Cicala, nel catanzarese, quando nell’effettuare una curva, e per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto incastrato al guardrail, impedendo qualsiasi tipo di manovra al suo conducente.

L’arrivo dei pompieri, assistiti da un’autogrù giunta dalla sede centrale, ha consentito di recuperare il mezzo sollevandolo e riposizionandolo correttamente sulla strada e, quindi, permettendogli di continuare il viaggio.

Non risultano danni a persone mentre la statale è rimasta bloccata dall'autoarticolato sino al termine delle operazioni di soccorso con ovvi disagi per la viabilità.