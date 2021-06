Differenziata a Crotone: avviata consegna del kit informativo a Poggio Verde

E’ iniziata la consegna del kit informativo per la raccolta differenziata presso le abitazioni dei residenti nel quartiere Poggio Verde di Crotone. A renderlo noto è l’Akrea.

Il materiale viene distribuito da personale riconoscibile per le magliette e i cappellini con la scritta “La prima differenza la fai tu” e i loghi del Comune e di Akrea. La distribuzione – si legge in una nota - continuerà domani sabato, mentre da lunedì sarà operativo un punto di informazione, dove i cittadini che non hanno avuto modo di riceverlo potranno recarsi per ritirare il kit e avere ulteriori informazioni. Nei primi giorni della prossima settimana saranno distribuiti anche i mastelli per le singole frazioni di rifiuti e saranno allestite le postazioni con i carrellati, anch’essi distinti secondo i colori delle relative tipologie di rifiuti.