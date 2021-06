Al via il quarto bando Ismea, Abate: “agevolazioni per donne e giovani”

“Fino al 7 settembre sarà possibile partecipare al quarto bando Ismea lanciato proprio in questi giorni e che mette a disposizione oltre 16mila ettari di terreni e 624 aziende agricole di cui il 70% al Sud.” A renderlo noto è la Senatrice Rosa Silvana Abate (Gruppo Misto), Capogruppo Commissione Questioni Regionali e Commissione Agricoltura, che esprime soddisfazione per la misura in questione e dichiara: “in questi anni ho sempre lavorato sia in Commissione Agricoltura sia presentando una serie di emendamenti ai vari provvedimenti del Governo affinché fossero incentivate agevolazioni di questo tipo come la Cambiale agraria o ci fossero maggiori incentivi per l’accesso all’imprenditoria agricola in particolare di donne e giovani”.

Per la Abate “la buona notizia è proprio questa: l’immenso patrimonio verde di Ismea è a disposizione di tutti ma riserva ai giovani alle donne di ogni età condizioni molto vantaggiose.”

“In Calabria sono 43 i terreni messi a disposizione per un totale di oltre mille ettari. Tutti visionabili sul sito http://www.ismea.it/banca-delle-terre. Un’occasione da non perdere – conclude la Senatrice - soprattutto per i giovani e le donne calabresi visto che la nostra splendida Regione è una di quelle più votate dello Stivale all’agricoltura.”