Operativo il nuovo hub vaccinale dell’Aeroporto di Crotone: disponibili 300 dosi al giorno

Inaugurato questa mattina l’hub vaccinale allestito dalla Protezione civile regionale all'aeroporto "Pitagora" di Crotone.Situato al primo piano dell'aerostazione, ha un ingresso diverso dalla zona passeggeri ed ospita undici postazioni vaccinali e due per le anamnesi.

Il centro vaccini è stato realizzato grazie alla disponibilità di Enac e Sacal e sarà gestito dall'Asp di Crotone che ha messo a disposizione il personale medico e sanitario.

Per la giornata di oggi è stato indetto una sorta di open day con la possibilità di vaccinazioni senza prenotazioni per le prime 300 persone giunte sul posto. Un numero di vaccini non a caso poiché il nuovo hub avrà la capacità di somministrare 300 dosi al giorno. Il primo a vaccinarsi oggi nella struttura è stato ragazzo di 33 anni di Isola Capo Rizzuto.