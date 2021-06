Covid. Tornano a salire i contagi in Calabria: in 24 ore 130 positivi. Tre le vittime

Sale nuovamente il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria. Dopo la brusca frenata certificata dai dati di inizio settimana, ecco che il bollettino odierno segna 130 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

I tamponi effettuati sono stati 2.389, leggermente in più rispetto a ieri quando sono stati 2.138 e i positivi riscontrati erano 78 (QUI).

Oggi è la provincia di Catanzaro a registrare più casi con i suoi 67 positivi, seguono Reggio Calabria (+29), Cosenza (+25), Vibo Valentia (+5) e Crotone (+4).

Purtroppo nella nostra regione non si finisce di contare morti da o per il coronavirus. Nelle ultime ore sono tre i decessi registrati, tutti nel reggino, e portano il totale a 1.205 vittime.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 68.080 e ben 58.641 sono riuscite a sconfiggerlo.

Fortunatamente continua ad alleggerirsi la pressione sulle strutture sanitarie e nei reparti ordinari al momento si trovano 156 pazienti (-12), mentre in terapia intensiva sono ricoverate 10 persone (-2). Diminuiscono anche gli attuali positivi che sono in tutto 8.234 (-42) e le persone in isolamento domiciliare 8.068 (-28).

I DETTAGLI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i casi totali sono stati 22.841, i casi delle ultime 24 ore sono 29. Attualmente i casi attivi sono 779, di cui 51 in reparto, 4 in terapia intensiva, 724 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 22.062 (21.733 guariti, 329 deceduti (+3).

Nel Cosentino, dove i nuovi positivi sono 25, da inizio pandemia si sono ammalati in 22.708. Attualmente i casi attivi sono 6.295: 59 in reparto, 4 in terapia intensiva, 6.232 in isolamento domiciliare. Sono invece i casi chiusi 16.413: 15.867 guariti, 546 deceduti.

Nel Catanzarese sono invece solo 67 i nuovi casi ma da febbraio i casi di Covid-19 sono stati 10.158. Qui gli attualmente attivi sono790: 26 in reparto, 2 in terapia intensiva, 762 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 9.368, di cui 9.228 guariti, 140 deceduti.

Nel Crotonese dove i nuovi casi sono 4 i casi totali si attestano a 6.485. Attualmente i casi attivi sono121: di cui 13 in reparto, 108 in isolamento domiciliare. Sono invece 6.364 i casi chiusi: 6.265 guariti, 99 deceduti.

Nel Vibonese i nuovi casi sono 5, ma i casi totali di Covid-19 sono 5.482. Attualmente i casi attivi sono185: 7 in reparto, 178 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 5.297, di cui 5.206 guariti, 91 deceduti.