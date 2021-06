Mendicino. Giovane 24enne muore dopo vaccino: segnalato caso all’Aifa

Alessia Reda

Giornata di lutto a Mendicino per la prematura scomparsa di una giovane di 24 anni, Alessia Reda. Una morte sospetta quella della ragazza che lascia sgomento in tutta la regione per un possibile collegamento con la somministrazione del vaccino anti -covid.

Allessia, che a quanto pare versava in piena salute, a metà maggio aveva fatto la prima dose del vaccino Moderna. A pochi giorni dall’inoculazione le sue condizioni di salute sarebbero cambiate improvvisamente. Forte mal di testa e fitte ai polmoni hanno richiesto un ricovero presso l’ospedale Annunziata di Cosenza. Con il passare di giorni purtroppo la situazione è degenerata e nelle scorse ore è avvenuto il decesso.

L’Azienda Ospedaliera di Cosenza sta ora raccogliendo tutte le informazioni necessarie e provvederà poi a segnalare il caso all’Aifa per capire se c’è correlazione tra la morte e il farmaco.

“Alla luce del dolore profondo che ha colpito la nostra comunità, per la perdita della nostra giovanissima Alessia ho appena deciso di proclamare un lutto cittadino. Le bandiere del Municipio saranno poste a mezz’asta. Alla famiglia di Alessia la mia personale vicinanza e quella di tutti i cittadini mendicinesi. Che la terra ti sia lieve piccolo angelo”, ha dichiarato il sindaco di Mendicino, Antonio Palermo, che ha proclamato il lutto cittadino.