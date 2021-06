Giuseppe Gravina nominato liquidatore della Società Crotone Sviluppo S.pA

Il crotonese Giuseppe Gravina è il nuovo liquidatore della Società Crotone Sviluppo S.p.A. in house providng. La nomina gli è stata conferita dal Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, in seguito alla delibera del Consiglio comunale n. 62/2021 che ha disposto la razionalizzazione della Società.

Gravina, 53 anni, ha svolto incarichi di curatore fallimentare presso il Tribubale di Crotone, di revisore contabile e di componente di collegi sindacali in numerose società, ha una esperienza ultra venticinquennale in materia di lavoro e in materia fiscale e contabile.

Inoltre, von ulteriore decreto sindacale, il primo cittadino ha proceduto con la designazione del Revisore legale e dei componenti del Collegio Sindacale della Società.

In particolare, Gennaro Iodice, nato a Macerata Campania (CE) il 09/01/1963, è stato designato nel ruolo di Revisore legale.

Nel Collegio Sindacale della Società sono stati nominati i seguenti professionisti: Salvatore Bianco, nel ruolo di sindaco effettivo con funzione di presidente; Maria Forciniti, nel ruolo di sindaco effettivo; Vincenzo Riolo, nel ruolo di sindaco effettivo; Isabella Boselli, nel ruolo di sindaco supplente; Michele Fusto, nel ruolo di sindaco supplente.