Cciaa. Klaus Algieri eletto nel Consiglio Direttivo di AIC

Klaus Algieri

Il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, è stato eletto oggi membro del Consiglio Direttivo di AIC, il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, per affiancare con gli altri componenti il Presidente Joze Tomas, della Camera dell’Economia di Split (Croazia) nella guida dell’associazione internazionale per il prossimo biennio.

Il Forum è nato nel 2001 ed unisce le Camere di Commercio appartenenti alle regioni costiere del bacino dell’Adriatico e dello Ionio. Il suo scopo è quello di promuovere lo sviluppo economico dell’area adriatica e ionica, rafforzare le relazioni fra gli enti camerali dei Paesi transfrontalieri, favorire la cooperazione giuridica e amministrativa armonizzando le procedure tra Paesi, diffondere la cultura di impresa, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio.

Nel corso degli ultimi anni, il Forum si è adoperato in un’attività di progettazione europea su bandi ed iniziative che hanno visto come beneficiario diretto o il Forum AIC stesso o alcune Camere associate alla rete indirettamente coinvolte grazie all’intermediazione dell’Associazione. Sono state dunque attivate risorse finanziarie che hanno consentito di realizzare azioni concrete su diversi temi come in particolare il turismo, l’innovazione, la tutela della proprietà intellettuale, e su numerose altre attività a favore dello sviluppo delle PMI.