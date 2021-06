Blitz di Capitaneria e Carabinieri tra i cantieri del porto: diverse le irregolarità

Diverse irregolarità sono state riscontrate dal personale della Capitaneria di porto e del NIL nel corso di un blitz in tre cantieri del porto di Crotone.

L’attività, scattata nei giorni scorsi, ha portato gli operatori ad accertare la mancanza di un adeguato sistema di raccolta di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, col rischio che sostanze inquinanti derivanti dalle lavorazioni potessero finire mare.

Inoltre, in alcuni di questi cantieri, è stata riscontrata la presenza di consistenti accumuli di rifiuti, anche pericolosi, abbandonati in prossimità della banchina. In un caso particolare, data la pericolosità e la quantità dei rifiuti, si è proceduto al loro sequestro preventivo e alla denuncia del titolare, il quale dovrà provvedere a stoccare il tutto in una specifica area e pagare una multa salata.

Nel corso della stessa attività, sono state altresì elevate dai Carabinieri del NIL ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie, per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.