Provinciale 168, il vicepresidente Montuoro: “A lavoro per risolvere la problematica”

La Provincia di Catanzaro è a lavoro per risolvere la problematica della provinciale 168/1. È quanto annuncia il vice presidente dell’Ente, Antonio Montuoro.

“Non esiste nessuna inerzia da parte dell’Ente intermedio in merito alla chiusura della strada provinciale 168/1, così come vuole fare intendere il sindaco di Marcellinara. L’ufficio tecnico ha già da tempo incaricato un progettista per l’esecuzione degli studi geologici essenziali per la buona riuscita dell’intervento previsto e un ingegnere per la redazione del progetto, che richiede un impegno economico non indifferente. Il sindaco lo sa già, ma se così non fosse sarebbe bastato rivolgersi agli uffici competenti sempre disponibili a qualsiasi confronto. Capiamo, però, che se si fosse serenamente rivolto agli uffici non avrebbe riscosso quel clamore mediatico che crede di accaparrarsi con continui articoli di stampa”.

“Vista la complessità del suolo e della struttura del muro della strada provinciale 168/1, risulta necessario lo studio geologico prima di intervenire in qualsivoglia modo. La Provincia sta mettendo in atto tutto ciò che è in suo potere per risolvere la problematica, il più presto possibile e soprattutto in maniera definitiva e in piena sicurezza, fermo restando che ancora sono da accertare anche le cause del crollo. Quella che il sindaco di Marcellinara vuol fare passare, strumentalmente, come disattenzione da parte della Provincia equivale unicamente al rispetto di un iter amministrativo che non conosce vie brevi o scappatoie. Certamente non aiuta alla causa la continua pubblicazione di articoli di stampa che, al contrario, servono a creare confusione nei cittadini”.