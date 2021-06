Fondi alluvione Vibo, Spirlì: “Nessuno scippo, i 15 milioni sono ancora disponibili”

Nessuno scippo ai cittadini vibonesi. È quanto assicura il presidente facente funcioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, in merito ai fondi destinati al territorio vibonese per l’emergenza 2006. I fondi di 15 milioni di euro, assicura Spirlì, “sono ancora disponibili e aspettano solo di essere utilizzati”.

“Il Comune di Vibo avrebbe chiesto chiarimenti alla Regione in merito ai fondi della Protezione civile destinati all'attuazione del programma "Emergenza Vibo Valentia", non utilizzati per molti anni e restituiti alla Regione nel 2017. Non essendo, evidentemente, maturate in quell’anno le condizioni per l’utilizzo delle risorse, il competente settore della Protezione civile non ha proceduto a impegnare tali risorse, e le stesse, in base alle regole contabili vigenti, sono confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato. Nel 2018, inoltre, è stato richiesto l’utilizzo di oltre 700mila euro, prontamente riallocati in bilancio, a cui non è poi seguito alcun impegno di spesa".

“Queste somme, pari a 15.452.337,73 euro – aggiunge il presidente –, sono pertanto disponibili e possono essere riallocate, in tutto o in parte, su apposita richiesta, nella parte effettiva del bilancio, sulla base di uno specifico cronoprogramma di utilizzo. È dunque difficile comprendere quale sia stata la fonte informativa che abbia potuto alimentare dubbi e timori relativi alla presunta sparizione di queste risorse dal bilancio regionale. Non c’è stata alcuna sottrazione di risorse. I fondi destinati alla città – conclude Spirlì – aspettano soltanto di essere utilizzati per far fronte, finalmente, ai devastanti effetti di quel tragico alluvione, le cui ferite sono, purtroppo, ancora sotto gli occhi di tutti”.