Regionali, Irto: “La mia candidatura è superata”

Candidatura superata per Nicola Irto. È lo stesso Irto a dare la notizia su Facebook, nella quale, pur confermando l’impegno, ha voluto ribadire che la candidatura “quindi la scelta della comunità democratica calabrese è del tutto superata”.

Ha quindi spiegato di aver incontrato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, e di aver appreso che “per fare un accordo politico con il M5S è opportuno individuare un’altra candidatura”.

Peccato che lo scorso 3 giugno Francesco Boccia, rappresentante degli enti locali del Pd, avesse dichiarato piena fiducia in Irto, tanto da affermare che il Partito democratico sarebbe ripartito proprio dal candidato alla Regione. (QUI)

Dichiarazioni rilasciate a seguito delle riunioni fiume che si sono svolte a Lamezia Terme dopo l’annuncio dello stesso Irto di voler ritritare la candidatura (LEGGI). Da quell’annuncio Letta aveva espresso fiducia nell’ex presidente del consiglio regionale, così come tutte le forze del Pd. Ma evidente questo non è bastato dato che il Pd ha fatto un passo indietro.

Irto, nel lungo post, prosegue affermando poi di aver ricordato che la sua candidatura è arrivata dopo “una pressante richiesta da parte di tutto il Pd, e avevo accettato per la lealtà verso la mia terra. Se siamo arrivati a questo punto non è per una mia indisponibilità alla costruzione di nuove alleanze, ma perché ho posto pubblicamente grandi questioni politiche in ordine allo stato del Pd e ai problemi della mia regione, a cominciare dalla sanità, che rimangono purtroppo tutti attuali ed inevasi”.

Conferma l’impegno e ribadisce ancora che “la scelta della comunità democratica calabrese è del tutto superata. Tuttavia ho fatto sapere che non mancherà il mio contributo. Ho chiarito che non vado in vacanza ma lavorerò, nei modi che saranno più opportuni, per cambiare il Partito democratico e per mettere al centro dell’interesse nazionale i problemi della Calabria”.