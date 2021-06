Regionali: Piattaforma Berlinguer: una casa comune per popolari e progressisti

Una casa comune delle forze popolari e progressiste. È la proposta avanzata dalla Piattaforma Berlinguer per le prossime elezioni regionali.

Come scritto in un comunicato, la piattaforma intende “costruire in Calabria una casa nuova, comune, unitaria, aperta, identitaria, popolare e progressista, alternativa innanzitutto alle destre e al sistema di potere “senza rappresentanza” che si identifica nell’attuale, pessima e provvisoria gestione politica del governo regionale”.

E lancia il programma che intende adottare che partono “dalle opportunità, dalle idee, dalle risorse del Recovery Plan in tema di lavoro e sviluppo, sanità pubblica, infrastrutture e investimenti, cultura e istruzione, innovazione tecnologica e digitalizzazione, questione morale e lotta alle mafie, equità sociale e territoriale, ambiente ed ecologia, turismo e mobilità sostenibile”.

Una proposta lanciata in occasione del trentasettesimo anniversario della scomparsa di Enrico Berlinguer, lo storico segretario del Pci e della morte di Peppe Valarioti martire della ndrangheta ucciso l’11 giungo 1980 in Calabria.

La piattaforma guarda “al futuro della Calabria come a una terra che può essere rilanciata solo da nuove classi dirigenti libere e oneste, non compromesse e capaci di reinvestire le risorse culturali dei giovani proprio in aderenza con la questione morale di berlingueriana memoria e basate su programmi concreti che si rivolgono alla gente comune con parole d’ordine semplici ed immediate, linguaggio tipico di un esempio ancora vivo come Enrico Berlinguer che ha saputo conquistare le masse popolari”.