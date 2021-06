Parghelia, si ribalta mentre è alla guida della sua auto: soccorso

Sono ancora in corso le indagini per definire le dinamiche dell’incidente avvenuto questo pomeriggio a Parghelia, nel vibonese, dove un’auto si è ribaltata lungo la carreggiata in maniera completamente autonoma.

Un solo veicolo dunque coinvolto nell’incidente, che è rimasto accappottato su di un lato nel mezzo della carreggiata. Allertati i soccorritori, sono giunti sul posto il personale medico del 118 ed i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il conducente - scosso ma non ferito in modo grave - e messo in sicurezza il veicolo e la sede stradale.