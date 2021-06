Crotone, in trasferta per comprare droga: due arresti

Si sarebbero spostati da Roccabernarda a Crotone per acquistare della droga da rivendere poi in paese, ma sono stati individuati ed arrestati dalla Polizia mentre si trovavano ancora in località Passovecchio, lungo la statale 106.

Si tratta di due uomini, già sotto osservazione da parte degli agenti della Questura pitagorica. Fermati per un controllo, il loro atteggiamento restio ed irrequieto ha fatto scattare un campanello d’allarme, che ha portato i poliziotti ad effettuare una perquisizione più approfondita.

A seguito di un controllo personale, uno dei due è stato trovato in possesso di una busta contenente oltre 50 grammi di marijuana: il ritrovamento ha fatto andare in escandescenza il soggetto, che ha tentato di aggredire gli operatori senza però riuscirci, finendo subito in manette.

Esteso il controllo anche presso le abitazioni dei due soggetti, sono stati rinvenuti ulteriori dosi di marijuana assieme a due bilancini di precisione. Elementi che hanno fatto ipotizzare il reato di spaccio, aggravato dalla condotta di resistenza a pubblico ufficiale, e che ha portato all’arresto dei due soggetti.