Arresto Morabito, chiesta l’estradizione dal Brasile

Sembra essere giunta alla fine la fuga del latitante Rocco Morabito, catturato lo scorso 24 maggio a Joao Pessoa, in Brasile. Una fuga lunga oltre un ventennio, periodo dopo il quale il pericoloso fuggitivo – secondo solo a Matteo Messina Denaro – sembra oramai destinato a far rientro in Italia, dove è stato condannato a 30 anni di reclusione per traffico di droga.

È lo stesso ministro della giustizia, Marta Cartabia, ad aver annunciato questa mattina durante la Commissione Antimafia che per U Tamunga è stata chiesta formalmente l’estradizione dal Brasile: questo infatti era in attesa di trasferimento già nel 2019, ma all’epoca si trovava in Uruguay, dove riuscì ad evadere dal carcere di Montevideo assieme ad altri tre detenuti.