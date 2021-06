Cosenza. Rapinato durante le consegne, arrestato uno dei presunti autori

Stava facendo delle consegne a bordo del proprio furgone quando, in via Popilia, a Cosenza, è stato prima tallonato e poi affiancato da un fuoristrada, il cui conducente ha tentato in tutti i modi di bloccare il mezzo.

L’autista del furgone è stato così obbligato a fermarsi quando la vettura gli ha tagliato la strada. Dall’auto è sceso il passeggero che ha preso a pugni l’autista del furgone e ha rubato il cellulare all’uomo che per paura di ripercussioni peggiori è fuggito.

Il rapinatore si è messo così alla guida del mezzo aziendale e insieme al conducente del fuoristrada bianco si è allontanato anch’egli.

È stato a questo punto che la vittima ha contattato il 112 facendosi prestare il cellulare da un passante e ha quindi allertato la centrale operativa della rapina.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Mobile che, a poche centinaia di metri, hanno individuato e intercettato l’autovettura mentre usciva da un’area di parcheggio dove è stato poi trovato il furgone aziendale.

Gli agenti hanno bloccato uno dei due autori identificato per D.G.F, un 42enne. A seguito di una perquisizione all’interno dell’abitacolo hanno trovato i documenti del mezzo trafugato.

L’attività investigativa ha permesso di recuperare sia il telefono cellulare del valore di circa 1500 euro nonché il furgone del valore di 15 mila di euro.

Per le lesioni, l’autista del mezzo ha dovuto fare ricorso alle cure mediche in ospedale, dal quale poi è stato dimesso con 5 giorni di prognosi.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza ha disposto l’arresto in carcere per il 42enne. Serrate attività sono in corso al fine di stringere il cerchio sul secondo rapinatore.