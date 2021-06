Corruzione elettorale, condannato in Appello l’ex consigliere regionale Rappoccio

Antonio Rappoccio

Tre anni e sei mesi di reclusione per Antonio Rappoccio. La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha infatti condannato l’ex consigliere regionale, accusato di essere il promotore di una associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale, anche se i reati elettorali sono andati prescritti.

Con la sentenza è stato inoltre riconosciuto il danno subito dall’avvocato Aurelio Chizzoniti così come avevano stabilito i giudici di primo grado che avevano inflitto a Rappoccio 4 anni e 6 mesi di reclusione.

L’ex consigliere regionale, arrestato nel 2012 (QUI), si sarebbe servito di concorsi “fantasma” per promettere posti di lavoro, ma solo se fosse stato eletto.

Rappoccio, sempre per gli inquirenti, avrebbe dunque promesso posti di lavoro in cooperative che si ritiene siano state costituite strumentalmente, come l’Alicante e la Iride solare, che avrebbero dovuto operare in vari settori fra cui anche in quello fotovoltaico.

Per la Procura, inoltre, 850 persone avrebbero pagato 20 euro per poter partecipare alla selezione.