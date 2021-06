Crotone. Nuova area parcheggio per il poliambulatorio di via Nazioni Unite

Nuova area parcheggi al servizio degli ambulatori dell’Asp in via Nazioni unite a Crotone. Il progetto, fortemente voluta dall’assessorato alla tutela della Salute nella persona dell’assessora Carla Cortese, è stato coadiuvato e supportato dall’assessorato ai lavori pubblici nonché dai dirigenti del settore. ​

L’area ha seguito l’intero iter dalla richiesta formale dall’Asp fino alla presentazione e successiva approvazione da parte della Giunta in data 9 aprile 2021. Successivamente il progetto è passato al vaglio della V Commissione per essere poi licenziato con parere favorevole dalla II° Commissione.

Il ciclo politico - amministrativo si chiude in attesa del definitivo nulla osta da parte del Consiglio Comunale che potrà deliberare per la concessione in uso gratuito all’Azienda Sanitaria Provinciale di questa area posta a ridosso delle Via Nazioni Unite in zona CSM.

L’allocazione consentirà una importante deflazione dei parcheggi sulla via principale e sicuramente sarà di ausilio a tutti i cittadini che avranno necessità di usufruire dei servizi offerti dai poliambulatori già realizzati in sede e di prossima apertura.

La richiesta di ricevere una zona da destinare al suddetto parcheggio è stata dapprima formulata dal direttore generale facente funzioni dell’Asp Francesco Masciari e condivisa e proseguita dall’attuale commissario straordinario Domenico Sperli, ​ che hanno fornito la completa disponibilità ad assumere sia i costi per gli interventi strutturali sia per l’ esecuzione delle opere di illuminazione e piantumazione lungo il perimetro oltre che garantire funzionalità e la manutenzione della intera area.

“Esprimo un ringraziamento convinto ai due presidenti ed a tutti i componenti delle due commissioni, sia di maggioranza che di opposizione, per il lavoro svolto e per aver compreso l’importante finalità di tale concessione data al solo scopo di favorire l’accesso ad una importante struttura sanitaria sia alla deflazione della arteria cittadina oltre che di comodità ai residenti”.

“Prossima tappa sarà la discussione e l’auspicata approvazione in Consiglio che consentirà la sottoscrizione della Convenzione con l’Asp per l’avvio dei lavori. Sono questi piccoli traguardi utili a migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi erogati alla cittadinanza” dichiara l’assessora Cortese.