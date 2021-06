Caloveto, in arrivo 16mila euro per riqualificazione verde e arredo

Sono 17mila euro i fondi destinati a Caloveto per i progetti di riqualificazione verde e arredo della villetta di via Pietro Mancini. L’obiettivo dell’amministrazione, come detto dal sindaco Umberto Mazza, è quello di “migliorare il decoro e garantire la fruizione in sicurezza delle aree attrezzate distribuite nel perimetro comunale”.

“Attraverso la serie di interventi – aggiunge il primo cittadino – si intende valorizzare una di quelle aree che, specialmente in questa fase, possono giocare un ruolo importante per far riappropriare le famiglie degli spazi all’aperto”.

“È di quasi 17 mila euro l’importo del finanziamento ottenuto dall’Amministrazione Comunale da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e che sarà destinato alla riqualificazione dell’area situata nelle immediate vicinanze del campo sportivo”.