Grande successo per Cantine aperte Calabria

Sold out un po’ ovunque per le cantine calabresi del Movimento turismo del vino che nell'ultimo fine settimana di maggio e il primo week end di giugno hanno aperto le porte per il primo appuntamento di ripartenza dell'enoturismo: Cantine aperte.

Dal Pollino allo Stretto negli appuntamenti declinati dalle cantine aderenti, in tanti si sono appassionati a conoscere non solo i vini, ma anche la storia delle aziende. Ora ci si prepara alla stagione estiva con il Movimento turismo vino e il Movimento turismo olio Calabria impegnati a supportare il turismo enogastronomico ed accogliere tutti coloro i quali hanno già fatto richiesta per la conoscenza del vino e dell'olio calabrese.

A fine giugno e fino all'autunno saranno diverse le esperienze nei vigneti e negli oliveti che saranno i palcoscenici naturali per gli appuntamenti proposti al pubblico in totale sicurezza, nella formula Week end in campagna.

“I dati e l'interesse verso il mondo del vino registrato in questo primo appuntamento - ha dichiarato il presidente Mtv, Pier Luigi Aceti - ci ripagano di tutta l'attesa che abbiamo dovuto sopportare in questo anno di pandemia. I viticoltori hanno dimostrato di essere pronti ad accogliere gli appassionati ed i wine lovers in piena sicurezza, raccontando il territorio con un approccio di sinergia alle tante realtà con le quali interagiamo per il nostro lavoro, esaltando le identità territoriali e la cultura che permea i nostri areali».