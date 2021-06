Vicenda Corap, i sindacati proclamano lo sciopero dei lavoratori

Una soluzione per i lavoratori del Corap sembra sempre più difficile da trovare. A seguito del “mancato rispetto degli impegni presi dall’assessore Fausto Orsomarso” e della “mancata presenza nelle trattative sindacali del governatore facente funzioni Nino Spirlì”, i sindacati hanno annunciato lo sciopero generale dei lavori del Corap per il prossimo 23 giugno.

Una decisione che era nell’aria, visti gli “esiti fallimentari di numerosi tentativi per l'individuazione di una soluzione per comporre la vertenza relativa alla complessa situazione di insolvenza in cui versa il Corap, che si sta ripercuotendo sia sui livelli retributivi dei lavoratori sia sul loro futuro occupazionale”.

Lo sciopero è stato firmato da Alessandra Baldardi della Fc Cgil, Luciana Giordano della Cisl Fp, Elio Bartoletti della Uil Fpl, Filippo Zisa della Findici, Aldo Libri della Sul e Giovanni Arconte della Ugl. Gli stessi hanno già avvertito i prefetti, ricordando che fino a tale data permarrà lo stato di mobilitazione, mentre il 23 giugno i lavoratori incroceranno le braccia. Previsto anche un sit-in di protesta alle ore 11 presso la cittadella regionale.