Covid. Il bollettino: lenta risalita dei contagi (+114), registrati due decessi

Sembra stabilizzarsi attorno al centinaio il numero complessivo di nuovi casi di coronavirus scoperti in Calabria. Anche nelle ultime 24 ore, a seguito di diversi bollettini altalenanti, il numero dei nuovi casi rimane a tre cifre: 114 nuovi contagi e, purtropo, 2 decessi.

Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Cosenza (+67), seguita da quelle di Reggio Calabria (+27), di Catanzaro (+19), di Crotone (+5) e di Vibo Valentia (+1). Sono stati 889.518 i tamponi eseguiti, con un tasso di positività del 41%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 22.656 (+67), ed i casi attivi sono 6.456. Di questi, 6.388 sono in isolamento, 63 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 15.656 guariti e 544 decessi.

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 22.784 (+27), mentre i casi attivi sono 842. Di questi: 782 in isolamento, 55 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 21.617 i guariti e 325 i decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 10.084 (+19), mentre i casi attivi 860. Di questi, 826 in isolamento, 31 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 9.085 pazienti e ne sono deceduti 139.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 6.475 (+5) e gli attivi sono 141. Di questi: 126 si trovano in isolamento e 15 in reparto, nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 6.236 i guariti e 98 i deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi covid salgono a 5.469 (+1) e gli attivi sono 199. Di questi: 191 si trovano in isolamento e 8 in reparto, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.180 i pazienti guariti e 90 i deceduti.