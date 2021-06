Crotone, avverte malore dopo il vaccino: in rianimazione

Si trova attualmente in rianimazione la quarantanovenne di Verzino che ha avvertito dei forti dolori allo stomaco dopo essersi sottoposta al vaccino anticovid, e per la quale si è reso necessario un ricovero d’urgenza per una emorragia.

La donna, che aveva ricevuto una dose di AstraZeneca lo scorso 30 maggio, ha da subito lamentato dei forti dolori allo stomaco, divenuti ad un certo punto insopportabili. Raggiunto il pronto soccorso cittadino, la scoperta ed il conseguente ricovero.

Si tratta del secondo caso in pochi giorni, che segue quello di una quarantaseienne di Caccuri trasportata d’urgenza all’Annunziata di Cosenza (QUI): anche lei aveva ricevuto una dose di AstraZeneca, ed aveva avvertito dolori a poca distanza dalla somministrazione.

Ancora in corso le dovute indagini per verificare se tali eventi siano da collegarsi in maniera diretta al vaccino.