Variante 106 Jonica. Abramo: “risultato incredibilmente importante”

“Un risultato incredibilmente importante. Grazie alla preziosa collaborazione di Anas Spa e al finanziamento ricevuto dal Governo, è possibile finalmente progettare qualcosa di alternativo rispetto a una strada che negli anni ha provocato strazio e dolore a tante, troppe famiglie. I rapporti che raccontano le morti avvenute su questo tratto stradale sono impietosi.” È quanto ha affermato il Presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, in seguito all’incontro per l’approvazione del progetto della nuova strada di collegamento Catanzaro-Crotone.

Presenti all’incontro i primi cittadini o delegati dei Comuni di Roccabernarda, Mesoraca, Marcedusa, Andali, Belcastro, Cerva, Cropani, Sersale, Sellia Marina, Soveria Simeri, Simeri Crichi, Crotone e Cutro, che hanno dato il loro ok alla proposta di “itinerario in variante su nuova sede Catanzaro - Crotone”

“Era prioritario trovare una soluzione al “problema dei problemi” così come richiestoci a gran voce e con grande determinazione da chi il dolore lo ha provato sulla propria pelle ma – ha aggiunto Abramo - anche da chi quel dolore non vuole più commentarlo. Tutti i colleghi presenti all’incontro hanno dimostrato grande sensibilità ed espresso enorme soddisfazione per un traguardo che si vede sempre più vicino dopo anni che lo si insegue. Ricordando e rivolgendo una preghiera a ogni singola vittima che su questa strada ha incontrato la fine dei propri giorni, guardiamo al prossimo futuro con la speranza che nulla di tutto ciò dovrà essere più vissuto. A questo aspetto fondamentale si aggiunge la comodità e la rapidità con cui si potranno percorrere le tratte Catanzaro-Crotone e viceversa. In circa trenta minuti – ha concluso Abramo - sarà possibile, infatti, spostarsi da una città all’altra”.