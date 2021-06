demA Calabria: riunione online per la coalizione Luigi de Magistris

Si è tenuta online nella serata di martedì una nuova riunione della coalizione a sostegno di Luigi de Magistris per le prossime elezioni regionali. Al centro del confronto vi è stata la definizione delle iniziative di coalizione da realizzare in tutta la regione nelle prossime settimane e l’avvio dei lavori dei tavoli tematici per il programma. Punti prioritari saranno la realizzazione della legge sull’acqua pubblica, la salvaguardia dell’ambiente e la messa in sicurezza del territorio, la riorganizzazione della sanità, le politiche sulla formazione e sul lavoro.

"La coalizione è più che mai compatta e ha strutturato i tavoli tematici per permettere una migliore ed efficace calibratura delle istanze già raccolte e di quelle che arriveranno nei percorsi di ascolto. Saranno coordinati da esperti che hanno già accolto con entusiasmo e dedizione la sfida che in primis Luigi de Magistris ha accettato per dare un volto nuovo alla Calabria. Sfida ed impegno portato avanti non da solo, ma insieme ai tantissimi attivisti e candidati che ogni giorno stanno costituendo ed aprendo comitati in tutto il territorio regionale". Si legge in una nota di demA Calabria.