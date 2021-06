Catanzaro, degrado dei cimiteri: la denuncia del Msi-Fiamma Tricolore

La segreteria del Msi-Fiamma Tricolore attraverso una nota ha ribadito la mancata manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere murarie dei vari cimiteri cittadini di Catanzaro, insieme alla cura del verde che sarebbe arrivato fino sopra le tombe, ponendo l'attenzione "sulle tristi condizioni in cui sono lasciate alcune Cappelle che poi, a ben vedere, sono dei veri e propri Monumenti funerari alcuni dei quali di valore Storico".

"La segreteria cittadina del Movimento Sociale Italiano-Fiamma Tricolore - si legge nella nota - non può esimersi oltre dal riportare lo sdegno dei cittadini per uno dei tanti servizi che, seppure lautamente pagato, questa Amministrazione Comunale, ormai sempre più spesso sorda e cieca davanti ai tanti disservizi ed alle tante problematiche che si verificano in Città in settori essenziali che poi vengono vissuti veramente con angoscia dai cittadini, non riesce, o non vuole, erogare in quantità e qualità almeno sufficiente per essere considerati in una situazione normale".

"Non trascurabile, né secondario, resta anche il fattore “pubblica incolumità”, quindi i pericoli che strutture del genere, transennate così addirittura spesso da decenni, possono rappresentare per quanti si recano al Cimitero a visitare i propri cari ed a portare loro un fiore. Tutti siamo pronti a cercare dopo le responsabilità ma, spesso, nessuno cerca di denunciare subito certe situazioni di pericolo affinchè eventi dolorosi non abbiano a verificarsi", conclude la nota.