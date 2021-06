Nuotatorikrotonesi: Ilaria Fonte conquista record regionale e la qualificazione al Sette Colli

Secondo pass di partecipazione al prestigioso Trofeo Sette Colli, che si svolgerà a Roma il 25/26/27 giugno 2021, per l'atleta di punta dei Nuotatorikrotonesi Ilaria Fonte.

In occasione della "Prova tempi qualificazione Trofeo Sette Colli", svoltasi nella giornata di domenica 6 giugno presso la piscina da 50 mt di Scandone (Napoli), l’atleta crotonese ha condotto una splendida gara dei 200 dorso, registrando il ragguardevole tempo di 2.17,8 che rappresenta inoltre il nuovo record regionale Categoria Assoluti in vasca lunga. L'ennesimo per la nuotatrice crotonese.

Ilaria, che ha già ottenuto qualche settimana fa un primo pass nella gara dei 100 dorso, sarà l'unica atleta del settore Femminile che rappresenterà la Calabria alla competizione di fama internazionale, quale è appunto il Trofeo dei Sette Colli di nuoto.