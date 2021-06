Tentata violenza sessuale: 54enne condannato a tre anni di carcere

Tre anni di reclusione sono stati condannati dal Tribunale di Catanzaro ad Andrea Tallarico, 54 anni, accusato di per tentata violenza sessuale.

Per l’accusa, l’imputato, dopo essersi abbassato la cerniera dei pantaloni, avrebbe afferrato la sua vittima per costringerla a fare sesso con lui. La violenza non è stata consumata solo per la forte reazione della donna.

A non lasciare scampo all’uomo sarebbero state le sue stesse parole. “AH sei ingrassata! Hai fatto un bel c…! Non senti niente? Ti faccio bene per i tempi lunghi, te lo m… da tutte le parti”, così si sarebbe espresso il 54 enne nei confronti della donna.

L’uomo è stato inoltre interdetto dai pubblici uffici per cinque anni dopo l’esecuzione della pena e per due anni avrà il divieto di svolgere i lavori che prevedono contatti con minori e obbligo di tenere informata la polizia sulla sua residenza e sugli eventuali spostamenti.

A suo carico anche i, pagamento delle spese processuali e il risarcimento della vittima.