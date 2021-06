Tragico incidente nel catanzarese: 62enne ucciso dalla sua motozappa

Ancora un uomo vittima di un mezzo agricolo. L’ennesima tragedia si è consumata oggi pomeriggio a Falerna, nel catanzarese. A perdere la vita è stato un 62enne del posto, G.F.G.

L’uomo stava effettuando dei lavori in un fondo agricolo quando è stato travolto dalla motozappa che stava utilizzando. Per il malcapitato non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei sanitari del 118 era infatti già morto.

Sconosciuta al momento l’esatta dinamica del tragico incidente. Sul posto si sono portati anche i Carabinieri per i rilievi del caso.