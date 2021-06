Carlo Foti

Una persona è scomparsa nel nulla da ieri a Reggio Calabria. Si tratta di un uomo del posto, Carlo Foti, che ieri mattina, intorno alle 9, è uscito dalla sua abitazione di Piazza Milano, nel quartiere di Gebbione a Sbarre, e non vi ha fatto più ritorno. Ore di apprensione per i familiari che hanno lanciato un appello per ritrovarlo.