Covid. In Calabria meno morti (+2) e più positivi (+61)

La Calabria conta oggi, 8 giugno, 61 nuovi positivi e due morti per o con il Coronavirus. Un aumento dei casi, dunque, rispetto a ieri quando i casi registrati sono stati 39. (QUI) C’è da dire però che sono aumentati anche i tamponi, infatti nelle ultime 24 ore sono stati 2.612 (ieri erano 1.333).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 67.758, mentre i decessi totali sono 1.194. I guariti sono invece 57.845 (+175).

Anche oggi è Reggio Calabria la provincia a registrare più casi con i suoi 27 positivi, seguono Crotone e Vibo Valentia con 13 nuovi contagi per provincia, Cosenza con 5 casi e Catanzaro con 3.

Continua ad alleggerirsi la pressione sulle strutture sanitarie e nei reparti ordinari al momento si trovano 182 pazienti (-7), mentre in terapia intensiva sono ricoverate 13 persone (-2). Diminuiscono anche gli attuali positivi che sono in tutto 8.719 e le persone in isolamento domiciliare 8.524 (-107).

I DETTAGLI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i casi totali sono stati 22.757, i casi delle ultime 24 ore sono 27. Attualmente i casi attivi sono 890, di cui 57 in reparto, 6 in terapia intensiva, 827 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 2.1867: 21543 guariti, 324 deceduti (+1).

Nel Cosentino, dove i nuovi positivi sono 5, da inizio pandemia si sono ammalati in 22.594. Attualmente i casi attivi sono 6422: 67 in reparto, 4 in terapia intensiva, 6351 in isolamento domiciliare. Sono invece 16172 i casi chiusi : 5628 guariti, 544 deceduti.

Nel Catanzarese sono invece solo 3 i nuovi casi ma da febbraio i casi di Covid-19 sono stati 10.065. Qui gli attualmente attivi sono 963: 34 in reparto, 3 in terapia intensiva, 926 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 9102, di cui 8963 guariti, 139 deceduti

Nel Crotonese dove i nuovi casi sono 13 i casi totali si attestano a 6.470. Attualmente i casi attivi sono 175: di cui 16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare. Sono invece 6295 i casi chiusi: 6198 guariti, 97 deceduti (+1). In particolare, il decesso odierno è avvenuto presso l'AOU Mater Domini il paziente era proveniente da Crotone.

Nel Vibonese i nuovi casi sono 13, ma i casi totali di Covid-19 sono 5.468. Attualmente i casi attivi sono 207: 8 in reparto e 199 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 5261, di cui 5171 guariti e 90 deceduti.