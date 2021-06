Crotone, Alfio Pugliese si autosospende da presidente di Confcommercio

Alfio Pugliese

La Confcommercio di Crotone prende atto della decisione annunciata da Alfio Pugliese, presidente della federazione dal 2010, che ha deciso di autosospendersi dalla carica.

Una scelta annunciata nel corso della riunione di giunta esecutiva svoltasi nella giornata di ieri, e che porterà ad un nuovo assetto dell’associazione di categoria.

Tale decisione sarebbe maturata per “scelte di diverso ordine politico” da parte di Pugliese, che pochi giorni fa aveva annuciato di aderire alla Lega (QUI) dopo un periodo di militanza in Azione.

“Confcommercio si rapporterà, per come è sempre avvenuto, con tutte le forze politiche presenti nel contesto locale, privilegiando comunque un dialogo costante e costruttivo teso a favorire politiche che includano il rispetto prioritario dei valori umani ed imprenditoriali” fanno sapere dalla federazione, dove è in corso il processo di rinnovamento previsto dal regolamento.

La federazione crotonese è ora nelle mani del vicepresidente Antonio Casillo, che avrà ora il compito di traghettarla a nuove elezioni per rinnovare tutte le categorie.