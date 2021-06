Regionali, l’amarezza di Molinari (Idv): “Noi esclusi da qualunque discussione”

“La cosa che più amareggia” Francesco Molinari, responsabile regionale di Italia dei Valori, è “di essere stati esclusi da qualunque discussione su programmi e men che meno sul candidato a Presidente della Regione nel campo in cui idealmente crediamo di far parte”. Un’esclusione che prosegue nonostante “manchino circa 3 mesi alla elezioni”, che a questo giro “crediamo nessuno avrà più alcun alibi per rinviarle”.

“Pare ovvio che, a questo punto, ci sentiamo totalmente liberi di decidere e scegliere non sull'ipocrita chiamata alle armi contro il nemico, ma leggendo programmi e valutando, soprattutto, i nomi presenti nelle liste” afferna ancora Molinari, che non manca di parlare di un “ennesimo teatrino con tanti galli nel pollaio” riferendosi espressamente alla condizione del centro sinistra.

“La Calabria è, seppur lunga, piccola nella sua estensione e ancor meno sono sia negli aventi diritto al voto che nei candidati di cui si conoscono vita, miracoli …e scheletri negli armadi” conclude il senatore. “Per cui evitate di venderci per nuovi (e immacolati) chi non lo è”.