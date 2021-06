Immunità di gregge, in Calabria è prevista per metà settembre

Il continuo calo dei casi da coronavirus lascia ben sperare non solo per la bella stagione, ma anche in previsione di periodi più lunghi. Nonostante si stia paventando la possibilità di ricevere una terza dose di vaccino, si sta avvicinando la fatidica percentuale per l’immunità di gregge, fissata al 70% della popolazione.

Anche la Calabria sembrerebbe prossima a raggiungere questo importante traguardo: secondo uno studio pubblicato dal Corriere della Sera, la “curva di una prima immunità” si raggiungerà subito dopo l’estate.

E si arriva ad azzardare una data, quella del 16 settembre, che “è stata ottenuta calcolando la platea di cittadini già coperti con doppia dose incrociandoli con l’andamento dell’ultima settimana, individuata regione per regione, di cui è stata fatta una media proiettata nei prossimi tre mesi”.

Secondo il report, sono 18 milioni i cittadini italiani che devono ancora ricevere la prima dose di vaccino, mentre 11 milioni sono attualmente in attesa del richiamo. Settembre sembra essere il mese cruciale per diverse regioni italiane, dato che anche Marche, Toscana, Liguria, Sardegna, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto dovrebbero raggiungere l’immunità entro il primo mese d’autunno.