Luzzi, incidente all’alba: due feriti in gravi condizioni

Un brutto incidente si è verificato questa mattina in contrada Cavoni, nel comune di Luzzi. Due auto, per motivi ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente a velocità sostenuta attorno alle sei del mattino.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 assieme ai Vigili del Fuoco. Gravi le condizioni dei due guidatori, rimasti entrambi feriti, al punto da rendersi necessario un trasporto d’urgenza presso l’Annunziata di Cosenza.

Sono in corso gli accertamenti del caso per tentare di comprendere la dinamica del sinistro.