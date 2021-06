Bisignano, un bar era diventato punto di riferimento dello spaccio: un arresto

Formalmente si trattava di un locale adibito a bar e ristorante, posizionato in pieno centro a Bisignano, ma al suo interno non vi era traccia di prodotti alimentari, di bevande, di accessori per la ristorazione, e neppure di personale. Si trattava infatti di una copertura messa in piedi per nascondere una fiorente attività di spaccio, che è stata però scoperta dai Carabinieri.

Tale attività andava avanti dal 2019, e serviva esclusivamente una vasta platea di acquirenti del posto e del circondario, che sapevano che in quel locale anziché bevande e snack potevano trovarci diverse sostante stupefacenti, in particolare cocaina.

Il tutto era gestito da un quarantacinquenne del posto, arrestato questa mattina dai militari ed accusato di diversi reati che vanno dalla detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti agli atti persecutori ed alla violenza privata. Tali elementi sarebbero emersi nel corso dell’attività di indagine, dove sarebbero stati documentati diversi atti violenti e minacce nei confronti di un altro soggetto del posto, costretto a ritrattare alcune dichiarazioni rese proprio ai Carabinieri.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.