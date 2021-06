Burocrazia, Ordine Ingegneri contro Fincalabra: “Disattese aspettative sulla semplificazione”

“Fincalabra ha disatteso gran parte delle semplificazioni adottate con la legge regionale, voluta dagli ordini professionali e concertata sia con gli organismi della politica regionale sia con il dipartimento Lavori pubblici dell’ente regionale”. È la denuncia messa nero su bianco dalla Federazione Ordini Ingegneri Calabria, che accusa apertamente Fincalabra di non aver “rispettato la legge regionale 16/2020 in materia di normativa sismica”.

“Ancora oggi – continua la federazione in una nota – nonostante le norme nazionali e regionali puntino ad una crescente semplificazione, i professionisti e le imprese sono ostaggio di una burocrazia miope che vuole accentrare in maniera autoreferenziale il controllo dei procedimenti, nel disprezzo anche degli indirizzi che la politica ha cercato di imprimere per dare respiro all’economia regionale”.

“Riteniamo che tutto il mondo delle professioni tecniche, insieme ai settori produttivi, debba stigmatizzare questi comportamenti e sollecitare la politica regionale ad adottare ogni iniziativa che riterrà utile, anche le più eclatanti, per non danneggiare l’economia calabrese” concludono.