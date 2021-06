Tentata corruzione in atti giudiziari: nei guai un avvocato ed un pentito

Due collaboratori di giustizia si sarebbero messi d’accordo al fine di rilasciare dichiarazioni favorevoli nei confronti di un avvocato finito sotto processo.

Sono le trame che ritiene di aver messso in luce il Procuratore della Repubblica di Velletri, Giuseppina Corinaldesi, che ha rinviato a giudizio un legale ed un collaboratore di giustizia per tentata corruzione in atti giudiziari.

I fatti riguardano l’avvocatessa Maria Claudia Conidi, cinquantasettenne catanzarese specializzata proprio nella difesa dei pentiti, e Vincenzo Marino, quarantaseienne crotonese attualmente detenuto come collaboratore di giustizia.

Secondo l'accusa quest’ultimo sarebbe stato indotto dalla Conidi, dalla quale era assistito, a prendere contatti con un altro pentito che avrebbe dovuto testimoniare contro l’avvocatessa nel corso di un processo, al fine di alleggerire la sua posizione.

L’udienza è fissata per il prossimo 17 gennaio, quando entrambi compariranno davanti al gup.