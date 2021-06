Giornata della Salubrità Alimentare, Molinaro (Lega): “Made in Calabria che garantisce cibo sicuro”

“Glifosato zero, seconda regione per superficie coltivata a biologico, qualità dell’acqua per l’irrigazione, forte biodiversità e dieta mediterranea. Un quintetto 100% Made in Calabria che garantisce cibo sicuro e sostenibile”. Questo quanto dichiara il consigliere regionale della Lega Pietro Molinaro in occasione della giornata Mondiale ONU della Salubrità Alimentare, promossa da FAO e OMS.

“L’impatto di questo patrimonio indiscusso e costruito negli anni dagli Agricoltori– prosegue Molinaro - ci permette di essere in prima fila per una sana alimentazione che unita ad uno stile di vita attivo, sono la prima forma di garanzia per una vita longeva e in salute. Avere la possibilità di scegliere cibo prodotto con metodi che promuovono l’agrobiodiversità e che hanno un basso impatto anche sulla crisi climatica in atto, rappresenta altresì l’azione quotidiana individuale efficace e concreta per tutelare il pianeta. C’è ancora troppo cibo spazzatura e non sicuro che entra nei mercati che, come indicano numerose indagini, crea patologie e fa concorrenza sleale ai nostri agricoltori/allevatori che rispettano l’ambiente, la salute e il lavoro. Con questo modello di agricoltura, la dieta mediterranea è la perfetta sintesi di un’alimentazione salutistica. Facciamo bene a difendere il Made in Italy agroalimentare contro i tentativi di omologazione del cibo. Giocarsi queste carte, molto avvertite dai turisti/visitatori – conclude il consigliere regionale – sono per la nostra regione, le certezze sulle quali bisogna continuare ad insistere perché fanno spazio ad una alta reputazione e ci proiettano ad essere leader nell’alimentazione e nella qualità della vita.”