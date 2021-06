Sulla Calabria si abbatte il maltempo: previste piogge e temporali

Pioggia, anche a carattere temporalesco, raffiche di vento e temperature instabili. È quando dobbiamo aspettarci anche in Calabria in questa seconda settimana di giugno a causa di una vasta circolazione ciclonica a debole curvatura che determinerà condizioni di diffusa instabilità sulla nostra penisola.

La Protezione Civile ha diramato una serie di allerte meteo che coinvolgono le regioni del nord e del sud Italia.

Già nella giornata di oggi in molte regioni, come nella nostra, è stata registrata instabilità ma un ulteriore peggioramento è previsto nella tarda serata di oggi, 7 giugno, e per domani è prevista allerta gialla in Calabria, come anche su Lazio, Puglia, Umbria, e su parte di Piemonte, Lombardia, Toscana, Abruzzo, Molise e Basilicata.