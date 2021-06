Covid. In Calabria calano molto i contagi (+39) ma si continua a morire: 6 vittime in 24 ore

Questa seconda settimana di giugno parte in Calabria con una brusca frenata dei nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.365 tamponi effettuati, sono risultate positive al Coronavirus solo 39 persone (ieri erano 128).



Oggi il maggior aumento di nuovi positivi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+21), seguita dalle province di Cosenza (+ 15), Catanzaro (+2), Crotone (+1). Nessun nuovo contagio è stato invece registrato nella provincia di Vibo Valentia.

Non diminuisco, purtroppo, i decessi. La nostra regione oggi conta 6 nuovi morti (ieri 5) per o con il coronavirus. Ad oggi le vittime sono 1.192.

Per quanto riguarda i ricoveri, attualmente, i reparti Covid calabresi ospitano 189 pazienti (-2), mentre nelle terapie intensive si trovano 15 persone (+1). In isolamento domiciliare invece si trovano 8.631 persone (-130), mentre i guariti sono 57.670 (+164).

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino, dove in 24 ore sono stati registrati 21 nuovi casi, il totale delle persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 è 22.730. Attualmente i casi attivi sono 904, di cui 62 in reparto, 7 in terapia intensiva, 835 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 21.826: 21.503 guariti, 323 deceduti (+1).

Nel territorio cosentino, che registra +15 nuovi contagi, il totale delle persone che hanno contratto il virus sono 22.589. In particolare, i casi attivi sono 6.456: 71 in reparto, 4 in terapia intensiva, 6381 in isolamento domiciliare. Qui i casi chiusi sono 16.133, di cui 15.589 guariti, 544 deceduti (+3).

Nel catanzarese, dove i nuovi positivi sono 2, da febbraio le persone che hanno contratto il coronavirus sono 10.062. Qui i casi attivi sono 1.015: 34 in reparto, 4 in terapia intensiva, 977 in isolamento domiciliare. Sono invece 9.047 i casi chiusi: 8.908 guariti, 139 deceduti.

Nel crotonese, dove si registra un solo nuovo positivo, il computo totale è di 6.161. Attualmente i casi attivi 200: 16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 184 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6.257: 6161 guariti, 96 deceduti (+2).

Nel vibonese, dove non sono stati registrati nuovi casi, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 5.455. Qui i casi attivi sono 198: 6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 192 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 5.257: 5.167 guariti, 90 deceduti.