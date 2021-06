Vibo, auto prende fuoco per le vie del centro: illeso il conducente

Un’autovettura ha preso fuoco mentre transitava per le vie del centro a Vibo Valentia, in piena mattinata. Le fiamme, che hanno interessato la parte anteriore del veicolo, sono state spente grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti ad evitare la propagazione dell’incendio.

Il veicolo è stato messo in sicurezza, e si sta attualmente indagando per tentare di risalire alle cause dell’incendio, nato forse da un malfunzionamento o un surriscaldamento interno. Nessuno è rimasto ferito e non si è registrato alcun danno, ma solo qualche attimo di tensione.