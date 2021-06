Regionali, l’apertura di Conte: “Stiamo lavorando a patto solido con il Pd”

“Come già a Napoli, stiamo lavorando insieme al Partito Democratico per costruire un solido patto anche per le elezioni regionali calabresi”. È quanto ha dichiarato nel corso di un’intervista l’ex premier Giuseppe Conte, in vista dell’appuntamento elettorale in arrivo dopo l’estate. Appuntamento che passerà anche dalla Calabria, dove il Movimento 5 Stelle sarebbe pronto a siglare un accordo con il Partito Democratico.

“Io non do affatto un giudizio negativo del dialogo che stiamo coltivando col Pd e le altre forze di sinistra: su alcuni territori abbiamo già trovato delle intese e continuiamo a lavorare per siglare accordi in altri comuni” ha dichiaranto ancora Conte nel corso di un’intervista più ampia rilasciata al Corriere della Sera.